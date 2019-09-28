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北約5層地下碉堡 暗藏網路犯罪平台

2019-09-28 22:08聯合報 記者張佑生╱即時報導

德國警方9月27日透露，在一個沉寂的河畔小鎮，北約棄用的一個地堡中，隱藏著一個網絡犯罪數據中心，現已被關閉。

德國之聲中文網報導，包括反恐部隊（GSG 9）在內的德國精銳警力600多人參與了這起反網絡犯罪行動，地點是摩澤爾河(Mosel)河畔的小鎮特拉本-特拉巴赫（Traben-Trarbach） 。

警方逮捕了13名犯罪嫌疑人，年齡從20歲到59歲不等。其中7人被拘留。頭領是一名59歲的荷蘭男子，與荷蘭的犯罪組織有聯繫。他於2013年在特拉本-特拉巴赫建立了這些服務器。雖然他的正式居住地在新加坡，但他長期住在這個地下碉堡裡。

警察成功破門而入的這座建築曾經是北約（NATO）的碉堡，面積達1,500坪，裝有鐵門，其中五層深藏於地下。該建築占地周遭面積達1.3公頃，周邊裝有圍欄和監控攝影鏡頭。

在這次突擊行動中，警察扣押了200台服務器及相關文件、手機和大量現金。據德國媒體報導，發生在26日的這次行動是德國調查人員第一次活捉「防彈主機」，可以讓用戶做一些別的主機商不讓你做的事，例如大量發送 EDM。防彈主機提供IT基礎裝備，可以讓網絡犯罪活動逃脫政府的監控。

地下碉堡裡面的機房。歐新社
地下碉堡裡面的機房。歐新社
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地下碉堡裡面的伺服器非常先進。歐新社
地下碉堡裡面的伺服器非常先進。歐新社
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警車停在曾為北約碉堡的入口處。法新社
警車停在曾為北約碉堡的入口處。法新社
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德國警察荷蘭

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