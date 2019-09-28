馬丘比丘建造之謎 地質學家解開了

2019-09-28 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



英國泰晤士報報導，秘魯著名遺址馬丘比丘吸引徒步旅行者和自拍愛好者，其建造方式卻使好幾代考古學家困惑。一名地質學家宣稱解開了馬丘比丘的謎底，並表示，能在海拔2,430公尺的山脊上建造這座城市，要歸功於一系列的斷層線，它們提供了建築原料。

馬丘比丘建於1400年代，距離歷史上印加古都庫斯科僅76公里，但對當時征服者而言路途遙遠，他們沒有發現馬丘比丘。該地可能是神聖宗教中心或皇家城堡，也許以上皆是。馬丘比丘石塊和沙漿堆砌地非常精細，連一張信用卡都無法插進石縫中。

巴西南大河聯邦大學學者梅奈加表示，特定的自然位置讓馬丘比丘有在此建造的可能性。隨著板塊碰撞使石塊破裂，創造了結構鬆散的區域，為建築提供理想條件。他說：「馬丘比丘的地點不是巧合。如果基質沒有破裂，要在高山建造馬丘比丘根本不可能。劇烈斷層使石塊容易碎裂成相同的平面，為裁切石塊省下不少力氣。」