奈及利亞警搗破「恐怖屋」 救出500人質傳遭性侵

2019-09-28 15:15 香港01 記者許懿安／報導



尼日利亞警方9月26日在卡杜納省救出500人。圖擷自 香港01 分享 facebook

奈及利亞警方9月26日在卡杜納省救出500人，他們大部份是兒童，腳踝都被鎖鏈拴住。他們被禁錮該省一伊斯蘭學校內，據報部分兒童曾遭性侵犯。

奈及利亞新媒體Pulse NG報道，獲救者多達500人。所有人質都是男人、少年或男童。他們當中部份來自布基納法索（Burkina Faso）及馬里（Mali）等非洲國家。他們獲安排到一個體育館暫時棲身，將接受身體及心理檢查。

該國警方發言人稱，這批兒童被發現時，很多人腳踝上都被鎖鏈拴住，以防他們逃走。

包括英國廣播公司（BBC）在內的媒體報道，受害人自稱曾遭性侵犯、因得不到足夠食物而挨餓——部份人被遭禁錮多年。

發生這宗大規模禁錮案的Rigasa，位處卡杜納省（Kaduna）伊加比（Igabi）地方政府地區的一個農業社區，它除了是省內人口最密集的地方，聚居此地的人亦是穆斯林為主。

卡杜納省警長Ali Janga接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，警方是接到線報後對建築物進行搜查。他指那裏涉及奴役行為。

其中一名獲救的42歲男子貝洛・哈姆扎（Bello Hamza）自稱在家人哄騙的情況下進入中心。他本來準備在南非就讀碩士課程。他指被禁錮的兒童被迫從事同性戀。他自稱曾目睹中心內有人因遭受折磨以及健康情況差而死去。

部份獲救兒童稱，送他們來這裏的人因為相信這是一間伊斯蘭學校。但政府部門稱沒有證據顯示事情屬實。案中8人被捕。

涉案的伊斯蘭學校業主的否認有兒童被侵犯以及校內有同性戀，他指所有人來到中心都是學習伊斯蘭教義。他說有人之所以被鎖鏈拴住，是因為他們個性固執以及企圖逃走。

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