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影／非洲這國也產「黑金」 優質魚子醬揚名法國

2019-09-28 13:10聯合報 記者周辰陽╱即時報導

提到魚子醬，一般人都會先想到俄羅斯與伊朗，但在馬達加斯加一處高地水庫裡，則有著非洲第一、還是目前唯一一座生產魚子醬用的鱘魚養殖場，產出高品質的魚子醬已成功外銷法國，獲高檔餐廳選用。

馬達加斯加的長期營養不良比率高占世界第四，很難與西方三大珍味之一、每公斤上看700歐元（約台幣23000元）的魚子醬聯想在一起。但3位法國企業家眼光獨到看上當地的涼爽淡水及廉價勞力，於2009年創辦「Acipenser」（鱘魚學名）公司，4年後從法國進口第一批鱘魚受精卵，2017年推出第一批魚子醬。

「朋友們都覺得我們瘋了，」Acipenser公司創辦人之一的達貝紀耶（Delphyne Dabezies）說：「就連最親近的朋友都驚呼『這太荒謬了，馬達加斯加產魚子醬？接下來是不是沙漠養鮭魚？』但我們證明了，在這裡養鱘魚很成功。」

Acipenser的鱘魚養殖場位於位在海拔標高約1400公尺的芒塔索阿湖（Lake Mantasoa），湖畔則有著19個整齊排列的長方形孵化池與加工廠。

在平凡無奇的建築裡，身穿白色無塵室工作服的人員在冷藏室內，將不銹鋼輪床上的鱘魚切開，小心取出深灰、棕色或黑色魚卵，進行清潔及篩選。先用鑷子挑出變色的魚卵，隨後用秘方調製的混合鹽醃製，最終放入罐中等候成熟。約六個月後，這些珍貴的魚卵會被取出、重新分裝、準備出口。

Acipenser按季節僱用250至300人，共養殖300公噸、分屬6個品種的鱘魚，其中250公噸養在水庫湖中，另外50公噸則養在陸上的養殖池。

Acipenser今年將生產約5公噸「Rova Caviar」牌魚子醬，主要外銷法國，已供貨給即將開幕的巴黎御寶餐廳（Imperial Treasure Restaurant），另一部分則出口到美國與留尼旺島。最近新開設電商網站，目標未來5年產量翻倍。

正在Acipenser公司加工生產線上的「Rova Caviar」牌魚子醬，攝於...
正在Acipenser公司加工生產線上的「Rova Caviar」牌魚子醬，攝於10日。Acipenser公司在馬達加斯加芒塔索阿湖建起鱘魚浮動養殖池、孵化池與加工廠以生產魚子醬。路透
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Acipenser公司位於馬達加斯加芒塔索阿湖的鱘魚浮動養殖池。3名法國企業家看...
Acipenser公司位於馬達加斯加芒塔索阿湖的鱘魚浮動養殖池。3名法國企業家看上馬達加斯加的涼爽淡水及廉價勞力，於2009年創辦「Acipenser」公司，2017年推出第一批魚子醬。路透
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法國水庫電商

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