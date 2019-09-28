影／非洲這國也產「黑金」 優質魚子醬揚名法國

2019-09-28 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



提到魚子醬，一般人都會先想到俄羅斯與伊朗，但在馬達加斯加一處高地水庫裡，則有著非洲第一、還是目前唯一一座生產魚子醬用的鱘魚養殖場，產出高品質的魚子醬已成功外銷法國，獲高檔餐廳選用。

馬達加斯加的長期營養不良比率高占世界第四，很難與西方三大珍味之一、每公斤上看700歐元（約台幣23000元）的魚子醬聯想在一起。但3位法國企業家眼光獨到看上當地的涼爽淡水及廉價勞力，於2009年創辦「Acipenser」（鱘魚學名）公司，4年後從法國進口第一批鱘魚受精卵，2017年推出第一批魚子醬。

「朋友們都覺得我們瘋了，」Acipenser公司創辦人之一的達貝紀耶（Delphyne Dabezies）說：「就連最親近的朋友都驚呼『這太荒謬了，馬達加斯加產魚子醬？接下來是不是沙漠養鮭魚？』但我們證明了，在這裡養鱘魚很成功。」

Acipenser的鱘魚養殖場位於位在海拔標高約1400公尺的芒塔索阿湖（Lake Mantasoa），湖畔則有著19個整齊排列的長方形孵化池與加工廠。

在平凡無奇的建築裡，身穿白色無塵室工作服的人員在冷藏室內，將不銹鋼輪床上的鱘魚切開，小心取出深灰、棕色或黑色魚卵，進行清潔及篩選。先用鑷子挑出變色的魚卵，隨後用秘方調製的混合鹽醃製，最終放入罐中等候成熟。約六個月後，這些珍貴的魚卵會被取出、重新分裝、準備出口。

Acipenser按季節僱用250至300人，共養殖300公噸、分屬6個品種的鱘魚，其中250公噸養在水庫湖中，另外50公噸則養在陸上的養殖池。