富豪發起3億美元計畫 減少海洋塑膠汙染

2019-09-28 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



【編譯徐榆涵／綜合報導】澳洲億萬富翁福雷斯特（Andrew Forrest）呼籲全球企業為原生塑膠支付額外費用，使回收再利用的塑膠製品相對便宜，以減少生成塑膠廢棄物。

福雷斯特是一名礦業大亨，後來成為慈善家，是澳洲十大富豪之一。他承諾透過Minderoo基金會捐款三億美元，推動鼓勵收集和回收塑膠廢棄物的計畫。

這項稱為「海洋未來」的計畫將針對使用塑膠包裝的大企業，要求他們自發性付費，籌集到的資金會用於回收塑膠。

聯合國氣候行動峰會強調生態破壞後，福雷斯特25日在紐約發起該計畫並表示，「在政府和主管機構的全力支持下，產業界是唯一能夠推動全球迫切改變的部門，以挽救我們的海洋免受塑膠垃圾汙染」。

福雷斯特說，「這種存在的威脅需要一種能夠超越國界、政治和企業責任的全球解決方案。只有一種受到廣泛採用、由國際產業主導的方法，才能讓塑膠保持經濟價值，並且不流入環境」。

他表示，全球只剩五年能對塑膠廢料採取更激烈的行動。塑膠廢棄物數量太多，以至於2050年前可能超過海洋中的魚類重量，估計每年造成2.2兆美元的環境和社會成本。

福雷斯特認為，透過對原生塑膠收取更高費用，進而推高塑膠價錢，包裝產業的經濟模式可以改變，讓他們覺得回收塑膠很值得，避免使用太多由化石燃料製成的材料。

福雷斯特說，這也可在回收再利用方面創造更高價值的工作，並將廢棄物轉為經濟資源，降低塑膠廢料進入海洋的可能性。