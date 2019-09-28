政府擋印刷用紙、迫害言論自由 報社被迫關門

2019-09-28 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



批評尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）甚力的報社「新報」（El Nuevo Diario）27日宣布，因受到政府打壓，當日發行最後一期報紙後停刊。

法新社報導，新報表示因「財務、技術、物流上的困難，讓報社無法繼續經營」。

報社編輯萊瑞斯（Blanca Reyes）表示，「我們知道這是政府打壓記者的一部份。2018年4月以來，我們一直受到子彈攻擊、圍攻及迫害」。

新報表示，政府阻撓新聞用紙進口已有一年，逼迫報社必須減張，並停止假日出版以因應困境，新報的姐妹報Metro也停刊。

尼加拉瓜的另一家主流獨立報紙新聞報（La Prensa）也面臨相同困境。

位於中美洲的尼加拉瓜2006年起由奧蒂嘉領導，2018年4月後陷入危機。當時反對奧蒂嘉的抗議迅速擴大成為全民抗爭，隨後遭到警方暴力鎮壓。根據人權組織，當時鎮壓造成超過300人死亡及2000人受傷，數百人被捕入獄，數萬人逃離家園。

尼加拉瓜前副總統拉米瑞茲（Sergio Ramirez）在社群網站上抨擊新報被迫關門「是對言論自由的打壓，我們必須拒絕並譴責」。