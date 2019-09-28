3大原因 統計發現男性死亡率比女性高

2019-09-28 12:19 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合27日電



聯邦疾病防治中心(CDC)27日公布「全國健保統計中心」(NCHS)報告，顯示男性與女性的健康不平衡，兩性的死亡率差異大；在全國十大死亡原因中，成年和青少年男子在九個方面都高於女性，尤其是在體檢、癌症死亡率和自殺率上與女性明顯不同。

專家指出，男性死亡率高的因素很多，包括：一，男性體檢不如女性全面，可負擔健保法和多數私營保險公司都承保女性的全面體檢，健保體系普遍對女性友善，但沒有足夠的資金用於男性，導致男性的健保和衛生教育嚴重缺乏。

第二，男性的癌症死亡率是21.9%，高於女性的20.7%。兩性癌症死亡率的差異同樣是因為對男性投入的資金不足，尤其是聯邦資金。如衛生總署(NIH)每年都為女性的健康和疾病治療撥出研究經費，但沒有男性，而加大研究的力度可降低女性的死亡率，致使因對男性健康的研究投入不足，而出現癌症死亡率的差異。

第三，男性的自殺率比女性高三到七倍，自殺在男性中是第六大死因，但在女性中是第十大。專家認為，男子的自殺率之所以高，是因為對男性的行為健康的檢查缺乏。目前多數精神健康的檢查是更重視女性，卻忽略了男性。

此外在察覺、處理、治療和管理男性成年人和青少年的精神健康上，醫師和社區領袖都沒受到足夠的培訓。歐記健保規定，對成年女性和女青少年可免費檢查她們的精神健康與行為健康，但對男性則不免費。

從事男性健康的衛生與研究人員表示，希望CDC新公布的資料能引起重視，使男性健康在健保討論中受到關注，包括在國會、總統選舉辯論和媒體，只有這樣才能拯救許許多多男子的性命，同時也有助於維持家庭完整，增進家庭中女性的幸福指數。