俄間諜遭毒殺後規定變嚴 英國黃金簽證仍創五年新高

2019-09-28 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



今年上半年，外國有錢人投資英國企業換得英國「黃金簽證」的數量創五年新高。

英國衛報報導，英國內政部2019上半年度核准255名「一級投資者」（tier-1 investor visas）簽證，允許他們在英國生活及工作，效期五年。

時任英國內政部移民事務主管諾克斯（Caroline Nokes）2018年12月曾暫停這項有爭議的簽證計畫。她說，「我們不會忍受那些不遵循規則且試圖濫用系統的人」。英國政府後來繼續實施這項計畫，但4月推出更嚴格的規定，以防制組織犯罪、洗錢。

英國內政部今年6月底前的三個月核准124筆簽證申請，與規範較鬆的去年同期比較，增加91個人，只有四人簽證遭拒絕。

反腐敗組織全球證人（Global Witness）成員賀斯特（Naomi Hirst）表示，「英國去年欲停止這項有風險且不道德的計畫，但九個月後他們卻核准了2014年來最多的簽證」。她還說，「在歐盟打擊公民身分及居留權販售之際，英國再次打開雙手擁抱高風險但有錢個體，這很令人擔憂」。

英國2008年開始黃金簽證計畫後，約有1萬1000人進入英國，大多來自俄羅斯及中國大陸。2018年俄羅斯前間諜毒殺案發生後，英國內政部表示會打擊黃金簽證計畫，並檢討700多名於2008年至2015年間透過一級投資者計畫進入英國的俄羅斯人簽證。