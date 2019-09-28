不信民心喚不回 法國馬克宏政府推百億歐元減稅案

2019-09-28 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



法國政府公布2020年規模數百億歐元的減稅計畫，希望能平息過去親商等政策招致的怒火，為總統馬克宏連任鋪好康莊大道。 路透 分享 facebook 法國政府26日公布2020年度預算，計劃對家庭減輕93億歐元的稅務負擔，對企業實施的減稅幅度則較小。

新預算案的減稅規模總計102億歐元（111億美元），反映馬克宏試圖在改革法國經濟與阻止街頭抗議重演之間，小心翼翼地維持平衡。他既渴望招商引資，同時又誓言減輕勞工階級的經濟壓力。

法國官員視接下來幾個月為馬克宏總統任期的成敗關鍵。下一任總統大選將於2022年登場。

馬克宏當年新官上任三把火，第一年就廢除富人稅並讓企業更容易聘用與裁汰人員。企業確實也開始招募人手、外資也增加，法國失業率近期更觸及逾十年低點的8.5%。

然而，去年11月爆發的黃背心運動迫使馬克宏的經濟改革縮手，讓投資人質疑這位前投資銀行家是否無意再改革。馬克宏第二階段的改革議程也懸而未決，也就是大幅刪減企業稅，當時主要是藉由削減法國龐大公部門的開支，使當局有餘裕可為企業減稅。但是公部門支出減少的原因包括裁撤千名人力，成為另一個隱憂。

馬克宏曾誓言每年逐步調降企業稅，直到稅率在2022年降抵25%。新預算案將把年營收逾2.5億歐元企業的稅率由33.3%調降至31%，小型企業的稅率則從31%降至28%，企業稅整體稅負將減少9億歐元。

隨著馬克宏在全國大辯論後民調回升，以及法國經濟展現韌性，讓馬克宏新計畫實現的可能性增加。當局預估2020年的經濟成長為1.3%，反觀德國和義大利等歐洲主要經濟體明顯走下坡。

另一方面，減輕家庭稅負的目的是為了減緩推動爭議性年金改革引發的衝擊。馬克宏希望延長可以申請退休年金的工作年資，而不是統一將退休年齡定在62歲；他還希望統一法國42種擁有不同福利的退休計畫。這使得工會與其他反對年改的人士群起抗議，近幾周上千位示威者走上街頭，癱瘓巴黎的公共交通。

財政部官員表示，法國預估向Google、臉書、亞馬遜等科技巨頭徵收的數位稅，上看4億歐元。當局預期今年以月薪所得稅取代個人年底統一報稅，將能減少逃漏稅情形，預估能額外增加數十億美元稅收；本月稍早，法國財政部將預算赤字占經濟產值的比重上調至2.2%，高於6月的目標2.1%，但依舊是自2001年以來最低水準。