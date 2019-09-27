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繼承母志！哈利王子到安哥拉追隨黛妃反地雷步伐

2019-09-27 19:50聯合報 記者張佑生╱即時報導

22年前，英國黛安娜王妃徒步走過非洲國家安哥拉一處清理過的地雷區，喚醒世人注意，禁用針對個人的反步兵地雷。今天（9月27日），黛妃次子哈利重返安哥拉，再次喚醒世人回憶，驚覺內戰結束後，地雷仍然危害安哥拉民眾生命。

英國哈利王子（左）造訪安哥拉昔日的地雷區，效法母親黛妃生前（1997年1月15日...
英國哈利王子（左）造訪安哥拉昔日的地雷區，效法母親黛妃生前（1997年1月15日）舉動。歐新社
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