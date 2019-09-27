「中國夢」的挑戰來自哪裡？

2019-09-27 18:52 德國之聲 德國之聲



中國國家主席習近平。（新華社） 分享 facebook 研討會一開始，來自德國墨卡托中國研究中心的主持人古思亭(Kristin Kupfer-Shi)就拋出了一個問題：70周年國慶即將到來，中國當局大張旗鼓地籌備閱兵，對內、對外的宣傳力度也都非常之大，中共到底想要借此向外界傳遞怎樣的信號？

墨卡托中國研究中心主任、來自荷蘭的彭軻(Frank Pieke)認為，大張旗鼓地宣傳是為了展現中共、中國社會的團結，「中共總是想要展現自己最好的一面，同時也不允許在公開層面上有任何的分歧。」

柏林洪堡大學的加拿大籍中國問題專家伊頓(Sarah Eaton)認為，中國政府近期的強力宣傳，一方面是想告訴國內的民眾斗爭依然存在。所謂「斗爭」;，則包括與美國的貿易戰、國內的經濟結構轉型，當然也包括香港問題。而另一方面，則是想對本國民眾表示，「盡管面臨著巨大的困難，但是共產黨依然像70年前一樣要捍衛人民的利益，也依然像40年前那樣以全民提高民眾生活水平為目標。」

隨後，維也納大學漢學系主任顧克禮(Christian Göbel)則反問道，幾十年前中國共產黨的初心究竟是什麼？要是毛澤東見到如今的中國，肯定會震怒。顧克禮認為，中共當局並不一定想要回到幾十年前的那種意識形態，而是想要再次實現民眾對中國共產黨的高度認同。而想要回到那種狀態，中國共產黨就必須要真正去傾聽民眾的訴求。就像70多年前那樣，面對民生疾苦，至少做出高度關切的姿態。

中共意識形態的轉變與危機

對於這個問題，荷蘭學者彭軻指出，其實，中共建政70年以來，一直有著共產主義、民族主義、沙文主義等多個不同的意識形態方向，只不過在不同歷史時期的側重點有所不同。始終佔據重要地位的意識形態，其實是全力維護執政權力。彭軻半開玩笑地說，至少從這一方面來講，「習近平干得很不錯。」

顧克禮進一步指出，中共當局的主流意識形態，其實在2012年前後發生了很大的變化。當時，胡錦濤治下的中共，成為了一個技術官僚組織，許多民眾都覺得非常無聊。然後發生了薄熙來、王立軍事件，一方面顛覆、另一方面也驗證了不少人對中共的認知。此時的中共就開始擔心一個根本的問題：經濟不可能永遠高速增長，那麼如果經濟降溫了，又有什麼新的意識形態能夠掌控中國民眾呢？

這種意識形態領域的危機，也體現在當下的香港問題中。哥本哈根商學院的政治學者穆爾瓦德(Andreas Møller Mulvad)就指出，以往北京的宣傳口徑一直是，只要讓中國人的生活水平不斷提升，就可以讓中國人放棄一些自由權利、放棄對西方式民主的追求。但是同樣是中華人民共和國一部分的香港，那裡的民眾卻打破了中共這種意識形態層面的定義，可以說是打破了北京的既有話語體系，讓高層十分地尷尬。

中國模式是否具備優越性？

彭軻也認同，中共近年來在意識形態方面的一系列大動作，其實都是在因應一個根本性的挑戰：人口紅利會消失，經濟發展也總有一天會降溫，屆時北京應該怎麼辦？他指出，當前中共以專制手段力推經濟發展的所謂中國模式，在一個社會發展的某些階段確實會比較適合。

維也納大學的顧克禮教授則注意到，中共當局對發展道路的定義，也就是所謂的中國模式;，近年來也正在向全世界範圍內輸出。當然，他們現在遇到了美國的強力阻擊。

對此，丹麥學者穆爾瓦德擔憂，西方國家目前很可能並沒有能力去真正阻擊「中國模式」。他以當前的氣候變化為例，指出中國當局至少出台了雄心勃勃的氣候保護計劃，而且確實在一步一步地有效執行，相比之下，西方國家還不知道到底應該怎麼做。他認為，如果西方的民主制度想要成功、想要證明自己具有普世性，就必須在氣候保護這種關乎全人類命運的問題上真正展現出優越性。

墨卡托中國研究中心主任彭軻則進一步指出，長期而言，「中國模式」的真正阻力並非來自外界，而在於專制政權如何才能防止自己走極端。所以說，每當我們談論到習近平的中國夢時，我們都應該認識到，關鍵問題不在於如何實現中國夢，而是如何限制和精簡中國夢，尤其是這種「夢想」走偏或者走得太遠時。

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