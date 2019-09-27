影／「小丑」再惹議！暗網傳槍擊預告 戲院如臨大敵

2019-09-27 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



改編自「蝙蝠俠」系列漫畫頭號大反派的電影「小丑」（Joker）在威尼斯影展勇奪金獅獎，更被視為奧斯卡獎大熱門，但就在上映前夕，美軍內部卻發出示警，擔心電影院蒙受「可靠的潛在大規模槍擊」威脅，也有連鎖影城決定禁止影迷變裝看電影。

美軍軍報《星條旗報》報導，陸軍犯罪調查司令部（Army CID）透過內部備忘錄警告，稱一份情資通報指德州執法機關與聯邦調查局合作，發現「暗網有著令人憂慮且非常具體的對話」，指「小丑」上映的10月4日，可能鎖定一間不知名電影院發動大規模槍擊，要求基地指揮官注意官兵與軍眷安全、多加注意情勢。

陸軍證實有發出此一備忘錄，也指並未注意到針對特定場所的明確可信威脅。一位德州執法官員指該情資「合理」（"Valid"），但並未提及特定電影院。

蝙蝠俠系列電影「黑暗騎士：黎明昇起」2012年7月上映時，科羅拉多州發生電影院槍擊案，共有12人死亡，70人受傷。因應「小丑」即將上映，AMC電影院禁止觀眾戴面具、化妝或任何遮掩臉龐的方式入場，地標劇院（Landmark Theatres）則全面封殺角色扮演服裝。