NASA：印度月球登陸器可能「硬著陸」失聯

2019-09-27 15:08 中央社 新德里27日專電



美國國家航空暨太空總署（NASA）今天推文公布一組月球軌道探測器（LRO）拍攝的月表照片，研判印度維克蘭（Vikram）登陸器可能在登陸月球時「硬著陸」失聯。

NASA表示，維克蘭7日試圖在距離月球南極600公里的「辛普勒斯N」（Simpelius N）和「曼齊納斯C」（Manzinus C）兩隕石坑之間的一片小高地平原軟著陸，但最後出現「硬著陸」（hard landing）。

為協助尋找維克蘭登陸器，NASA月球軌道探測器17日在月球太空軌道飛越維克蘭的著陸點，拍獲一組高解析度照片。

但NASA表示，拍攝維克蘭降落區的成像時間是黃昏，大片陰影覆蓋了大部份地形，到目前為止，團隊還無法在照片中找到維克蘭登陸器，登陸器可能藏在陰影當中。

NASA在聲明中強調，由於照片是在黃昏時拍下，印度月球飛船二號（Chandrayaan-2）太空船登陸器維克蘭的位置尚待確定，科學團隊無法找到它。

NASA指出，月球軌道探測器10月將再次經過維克蘭登陸器的登陸地點，計劃再次拍照和定位，屆時有光線將有利於尋找任務。

印度月球飛船二號7日抵達月球太空軌道後送出維克蘭登陸器，試圖在月球南極附近登陸以進行月表相關研究，包括尋找水的痕跡，但隨著維克蘭失聯，承載印度首次登月且成為全球第4個登月國家的夢想破滅。

雖然印度太空研究組織（ISRO）研究各種方式試圖與維克蘭重新建立聯繫，但都沒有成功，加上月球南極附近從21日起進入長達地球14天的黑夜，氣溫降到低於攝氏零下180度，由於維克蘭沒有發電供暖裝置，所有儀器已被凍結，ISRO不可能再度與維克蘭建立聯繫從事相關月表研究任務。

根據「今日印度」（India Today）雜誌蒐集到的資料與相關調查結果顯示，維克蘭登陸器在下降至月球表面途中，突然莫名地顛倒片刻，導致維克蘭腹部產生反向推力的引擎朝向天空，讓登陸器加速推向月表而非減速，最後撞擊月表失聯。不過，官方報告尚未出爐。

但ISRO強調，月球軌道探測器有效承載設備（共8個）都已啟用並進行初始測試，經測試後確認運行良好，會繼續執行預定的科學實驗。