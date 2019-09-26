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土耳其伊斯坦堡發生規模5.7地震

2019-09-26 19:40聯合報 記者羅方妤╱即時報導

路透報導，坎迪里觀測與地震研究所表示，土耳其第一大城伊斯坦堡於26日發生規模5.7地震。

震央位於伊斯坦堡西方70公里的馬爾馬拉海，目擊者表示地震時感受到伊斯坦堡的建築物在搖動。

土耳其第一大城伊斯坦堡。（法新社）
土耳其第一大城伊斯坦堡。（法新社）
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地震伊斯坦堡土耳其

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