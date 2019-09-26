首位阿拉伯人升空！ 阿聯太空人抵達國際太空站

2019-09-26 15:06 中央社 哈薩克貝康諾25日綜合外電報導



俄羅斯太空船今天載著3位太空人從哈薩克發射升空。 美聯社 分享 facebook 一名阿拉伯聯合大公國人今天締造歷史，成為首位抵達國際太空站（ISS）的阿拉伯人。

俄羅斯太空船今天載著阿聯太空人曼蘇瑞（Hazzaaal-Mansoori）、俄羅斯太空人斯克利波奇卡（Oleg Skripochka）和美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人梅爾（Jessica Meir）從哈薩克發射升空，經過6小時飛行後，抵達國際太空站。

NASA推文說，這3人「今天進入軌道上的這座實驗室，加入太空站其他6位夥伴，參加一場歡樂的歡迎儀式」。

畫面顯示，新抵達的太空人以頭部先進的方式進入太空站，同事們微笑相迎，給了他們大大的漂浮擁抱。

35歲的曼蘇瑞展開他稱之為「夢幻」的任務前，就收到世界各地不少人支持。

在阿聯的杜拜，一群聚集拉希德太空中心（Mohammed Bin Rashid Space Centre）觀看發射的民眾爆出如雷歡呼聲，他們說曼蘇瑞是國家英雄，有人還揮舞著阿聯國旗。

太空船發射時，杜拜地標、世界最高摩天大樓哈里發塔（Burj Khalifa）也點亮了燈光。

曼蘇瑞將在國際太空站待上8天。他是第一位進入國際太空站的阿聯人、第一位阿拉伯人，但不是第一位穆斯林。