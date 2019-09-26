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強生休會被判違法 恐成最短命英國首相？

2019-09-26 13:49台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

強生如果能激起民粹贏得下次選舉，這次被法院打臉的羞辱也值得。 美聯社
強生如果能激起民粹贏得下次選舉，這次被法院打臉的羞辱也值得。 美聯社
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強生的首相之路能走多遠？英國最高法院已裁定，首相強生奏請女王讓國會延長休會的舉措「違法」，不論支持或反對脫歐的議員都紛紛呼籲強生下台，但強生仍堅持10月31日必定脫歐。但因國會25日已經恢復開會，強生的脫歐之路只怕會受到更多阻撓。

首相不能凌駕法律

英國最高法院做出歷史性判決：「法庭裁決『建議女王讓國會休會』的決定違法。」「國會不能休會，這是11位法官全體一致的判決。」法庭外的反脫歐派歡聲雷動。提告人吉娜米勒說：「此判決確立了我們是個法治國家，每一個人、就連首相也不能凌駕法律之上。」蘇格蘭民族黨議員柏家輝說：「強生必須立刻辭職。」

「反無協議脫歐法」要求英國政府在下個月和歐盟達成新的脫歐協議，或是取得英國國會同意無協議脫歐。歐洲理事會在脫歐大限前的最後會議將於10月17~18日舉行，強生能做的就是屆時致力達成脫歐協議，但延長脫歐期限似乎勢在必行，而強生就必須致函歐洲理事會主席圖斯克，將脫歐期限延後至明年1月31日。

科賓：強生德不配位

根據《BBC》報導，9月3日開議後，在野黨和叛逃的保守黨議員聯手，火速通過「反無協議脫歐法」，強生提出提前大選動議，想要利用選舉再拖延時間，卻未通過2/3門檻，加上叛逃的21名議員都被開除黨籍，保守黨在下議院的優勢減少，強生是賠了夫人又折兵。

工黨黨魁科賓批評強生德不配位，「他認為自己凌駕於法律。」最高法院判決後，科賓對首相喊話，說他早就該「做點光榮的事，然後下台一鞠躬」。強生之前曾堅持不延後脫歐，誓言他寧願「死在溝渠裡」，暗示他很可能不會理會「反無協議脫歐法」。有了這次判決的前車之鑑，強生或許不敢再挑戰法律，以免被二度打臉。

唐寧街仍不服輸

根據《衛報》報導，強生對最高法院判決所表達的憤怒，顯示他對法院、議會乃至公眾與政治的蔑視。暫時，但強生仍然保留著總理的大部分權力，但實際上其執政能力與威信都受到了打擊。強生打算利用為民意調查扳回一城，如果激起民粹便有機會贏得下次選舉，那麼被法院打臉的羞辱也值得了。

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強生脫歐英國

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