美國和英國 老牌民主國變亂象代表

2019-09-26 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



聯合國大會本周刮了雙颶風，一個名為川普，一個名為強生，沒推動成就任何大事，只讓全球見識到民主能有多亂。

美國總統川普領導全球最強大國家，本周在聯合國東走西撞，高談「美國優先」，並不時發表惱人的推文，卻突然之間發現自己烏雲罩頂，有可能遭到彈劾。川普被指向別國元首施壓，調查潛在的民主黨總統大選對手。

英國首相強生領導誕生普通法的國家。他在聯合國內發表有關科技可能性和隱藏危機的狂躁演說，避談自己的政治困境，結果必須趕搭深夜班機返英，處理遭最高法院裁定他讓國會延長休會違法一事。

幾十年來，美英兩國，分別是民主共和國以及議會民主運作良好的立憲國，整體來說是穩定的支柱，現在卻淪為民主亂象的代表。

在美國，川普是個受到高度矚目的兩極化人物，不管你是鄙視或愛戴他，都必須承認：忍不住關注他。他一開始的承諾就是顛覆眾人預期。他也做到了。

他在聯合國大談「美國優先」，尖銳的語言挑明，他距離民主與共和兩黨政府數十年來奉行的多邊主義，已經有多麼遙遠。他說，「要民主，就要堅守主權。想要和平，就要熱愛你的國家。明智的領袖永遠把自己人民和自己國家的利益擺在第一位」。

強生和川普有相似之處，他利用英國的混亂，求取個人的成功----利用高爭議性的脫歐問題，快速攀登政治階梯。

這就是民主，呈現出選民可能以及真的會選出來的領導人。民主牽涉到人，而人是無可預測的，不能分析數據，然後複製產生一模一樣的結果。我們無法確認，當選的領導人會用什麼樣的方式治理國家。我們其實無法確認任何事。