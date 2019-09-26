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駐美代表投稿美雜誌 籲各國公開挺台參與ICAO大會

2019-09-26 08:38聯合報 記者張加╱即時報導

第40屆國際民航組織（ICAO）大會24日開議，台灣未獲邀參與；我駐美代表高碩泰撰寫專文，呼籲各國採取公開行動支持台灣參與。

「國家利益雙月刊」25日在官網刊登高碩泰撰寫的「是時候讓台灣重返國際民航組織大會了」 一文，文章指出，很遺憾，由於中國大陸「歐威爾式」政治打壓，台灣今年仍舊無法參加ICAO大會；與台灣一樣關切國際飛航安全的國家，應該支持台灣參與第40屆ICAO大會。

文章提及，我交通部長林佳龍明確指出，台灣具專業素養，也有能力貢獻，台灣的參與有助實踐ICAO的願景。此外，台灣是區域與全球的民航交通與飛航管控的樞紐，台北飛航情報區2018年提供逾175萬航管架次，以及超過6890萬人次旅客相關服務。

高碩泰表示，中方打壓台灣只會造成反效果，ICAO大會議事規則第5條明載可邀請非締約國及國際組織，以觀察員身分出席大會，ICAO過去也曾邀請40多個非締約國及國際組織出席。

高碩泰呼籲所有國家採取公開行動支持台灣參與，讓台灣能及時獲知完整的ICAO各項議題發展資訊，以維護台北飛航情報區安全。

第40屆ICAO大會於9月24日至10月4日在加拿大蒙特婁舉行，交通部民航局已組「ICAO行動團」前往蒙特婁，與各國代表團、重要非政府國際民航相關組織舉行雙邊會談。我駐加拿大代表陳文儀24日接受電訪指出，行動團近日將與美方資深官員進行雙邊對話，深入交流。

國際民航組織（ICAO）。本報資料照片
國際民航組織（ICAO）。本報資料照片
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