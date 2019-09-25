首相休會令無效 外媒：脫歐充滿挑戰

2019-09-25 20:57 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



英國司法史寫下重大新頁！先前英國首相強森以以為女王籌備演說為由，促請女王關閉國會（prorogation）五週，英國最高法庭日前對此案做出裁定，強森的休會令沒有任何合理理由，且會阻撓國會執行其職權，因此是非法無效的，而國會也應當恢復運作。

國會關閉令無效

《BBC》報導指出，這起判決是針對強森9月初以「邀請女王至國會演說」為由，促請女王為此從9月9日至10月14日關閉國會，他表示邀請女王來國會演說，是為了重啟國會新屆議期、以及公布新政府的施政方針必要的程序。然而，英國目前正處在脫歐案的重要決策階段，強森在脫歐期限10月31日前申請長期關閉國會的舉動，被外界普遍認為有強行擺脫國會對其脫歐政策的影響力之嫌。

英國最高法庭24日針對此案裁決，11位大法官一致認定首相的休會令非法無效，所有議員也被要求25日回到崗位，重啟國會運作，最高法院院長黑爾表示，首相的休會令是違法的，因為此令會阻撓議會執行其憲政功能的職權，且沒有正當的理由支持。反對派在判決後指控最高法院「司法介入政治」，黑爾也對此回應表示，此決定並不是介入脫歐案，而是單純就政府決定的實際影響作出判決。

「傷害已經造成」

根據《BBC》同篇報導，針對這次的最高法院裁決，評論家柯曼表示，這此的判決的意義重大，是司法機關獨立審判的展現，在政府做出違法舉動時加以阻止，不過他也提到，儘管法院沒有明說但強森的「傷害已經造成，」他確實在沒有正當理由下，於過去兩週阻撓了國會行使職權。

而對於英國脫歐案接下來發展，《德國之聲》專欄作家赫蘭表示，英國議會更需專注解決脫歐議題，除了拿回掌控權之外還要做到更多。「大家都知道議會不會容忍無協議脫歐，強森政府也不會接受留歐，或是前任首相梅伊的脫歐草案，」赫蘭指出，目前兩方都不願意向對方妥協，但隨著脫歐期限逼近，越來越多人民會希望政府在脫歐程序上有更實質的進展。

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