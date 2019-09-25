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記者頻遭攻擊 利比亞又添一樁

2019-09-25 20:58台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

日前海地才發生記者遭射傷事件，利比亞的新聞工作者也傳出屢遭安全迫害。利比亞自從2011年陷入動亂後，記者在國內的人身安全岌岌可危，記者自我審查內容深怕引麻煩，更有大批記者遭殺害或失蹤。

利比亞記者難為

根據《非洲新聞台》報導，在利比亞從事新聞工作已變得異常艱辛，已有至少一個利比亞新聞工作團體表示，媒體及新聞工作者受到的攻擊日漸增加。新聞工作者加入一個名為「當個見證者」的組織。這個組織是由利比亞新聞自由中心發起，致力於保護新聞工作者免於攻擊的恐懼。從2011年開始，利比亞因政治危機與社會安全問題已陷入混亂。

「從那時起，利比亞到處都有暴力衝突。」利比亞新聞自由統籌人艾歐蘭說：「也傳出許多對新聞工作者的攻擊。」執行長那傑姆則表示：「很遺憾的是，許多新聞工作者已逃離利比亞，留下來的人則退出新聞業。於此同時，從事新聞工作的人也開始自我審查，深怕報導內容會引來麻煩。」

根據「無國界記者」的報告指出，全球媒體自由度指數中，利比亞於180個國家中排名第162名。從2011起，在利比亞至少有19位記者遭殺害、數名記者失蹤。

各國記者難為

根據《紐約時報》報導，美國參議員麥肯說：「這不只是記者的問題而已，這是政府當權者要埋葬反對意見、隱匿貪汙，甚至合理化大屠殺時的方式。」並指出：「當你回顧歷史，獨裁者做的第一件事，永遠都是封殺媒體。」

據《衛報》指出，日前攝影記者奈洛於海地拍攝時遭射傷，海地參議員拉夫於首都太子港出席國會後開槍，事後拉夫表示自己是出於自衛。醫生表示，雖從奈洛臉部取出子彈碎片，但並無造成生命威脅。

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利比亞海地

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