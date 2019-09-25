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迦納驚傳政變 起出武器軍方疑涉案

2019-09-25 19:14台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

迦納驚傳政變，圖謀者遭逮捕，較令人訝異的是現役軍方人員涉入案件，但也有人提出懷疑，這些人是否有能力組織這場政變。有部分民眾表示，欲以任何非民主方式推翻政府，都不會被支持。

政變疑犯遭逮捕

根據《非洲新聞台》報導，迦納新聞部長科佐奧彭日前表示，已成功阻止一場政變陰謀，並逮捕組織領導人。根據迦納政府表示，此組織名為「迦納行動」，暗中招募極端份子，而這些被招募者大多數都是年輕人，組織以建立新國家為由準備進行政變。

政府的聲明中指出，已被逮捕的領導人為邁龐、卡夫伊及歐佛蘇。政府表示，此組織與現役軍人合作，取得武器及軍事設施的進入方式，並以接管政府為名成立募資基金。查獲藏匿的武器共有6把手槍、3枚煙霧手榴彈、2副AK47彈藥及1把長刀，還有大批電腦設備。

政變陰謀疑問

據《BBC》報導，關於政變陰謀的新聞則在民間發酵，部分迦納民眾提出質疑，遭逮捕人士是否有能力組織此等任務；另一派人士則強烈譴責任何以非民主方式顛覆政府的行為。

在遭逮捕的疑犯中，有一名據信是醫生，負責取得武器及製造爆炸裝置的任務。迦納政府聲明也透露，部分用來調配化學武器的藥劑來自醫院。政府已將涉入合謀且提供武器的軍方人員起訴。

現任迦納總統阿庫福阿多，於2016年底經選舉上任。他在選前承諾將會盡己所能，做到選民所要的改變及希望，然而這些承諾尚未被實現。迦納將於明年迎來下一任總統選舉。

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