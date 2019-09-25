離譜！海地議員開槍驅散示威者 子彈擊中攝影記者

2019-09-25 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



本周一，海地首都太子港發生離譜槍擊事件。參議員費提耶（Jean-Marie Ralph Féthière）面對一群示威群眾攔路，竟下車對空開槍驅散人群，子彈還打中《美聯社》攝影記者。《路透》攝影記者即時拍下這段驚險場面，事後向BBC描述了當時情況。

「我跟著一群反對派群眾，他們跑到國會停車場，對著費提耶叫囂，當時他已經坐進車內，」《路透》攝影記者馬丁尼茲（Andres Martinez Casares）表示：「我移動到一旁，因為覺得車會猛然加速離開。」

後來，部分群眾跑去車門邊，再度開始叫囂，這徹底激怒了費提耶。只見他持一把手槍下車，先是對空鳴槍，再對著地上開了幾槍，人群頓時一哄而散。

「那是幾秒鐘的事，我在兩三秒內拍下這些照片，時間只夠我從車的另一頭跑過來，迅速的拍幾張。」馬丁尼茲表示，那種狀態下無法完全冷靜，因為要試著搞懂現場情況，「現在有人對空開槍，大家驚惶逃走並推開你，而你不知道是否有人會開槍還擊」。

「你人在現場，如此不尋常的事件就在眼前，可能轉眼即逝，你只能試著對準焦距拍照，希望可以呈現給世界。」馬丁尼茲說，他不怕有生命危險，只是擔心當時情況會變得更糟。

果然，他的老友、《美聯社》攝影記者迪烏納留（Chery Dieu-Nalio）臉部被流彈擊中，向馬丁尼茲求救，馬丁尼茲也拿出繃帶為他止血。

馬丁尼茲後來去醫院探望迪烏納留，得知他已經先回家休養，「等著把子彈取出，醫生說他沒有生命危險」。「我曾拍過槍擊案，也曾在公家機關拍過打鬥，」馬丁尼茲回憶道：「但我從未想過，會看到政治人物開槍，像周一的場面那樣。」