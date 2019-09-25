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富邦人壽斥資3,584億韓元 入股南韓友利金融

2019-09-25 16:36經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

南韓友利金融集團（Woori）25日表示，台灣富邦人壽將斥資3,584億韓元（2.99億美元），從旗下友利銀行手中取得友利金融4%股權，或2,889萬股，相當於每股12,408韓元。

韓聯社報導指出，友利銀行本月稍早取得友利金融集團股票4,210萬股，以換取旗下信用卡部門併入母公司，但南韓法令禁止銀行業者持有金控公司股權，並要求須在六個月內出售持股。因此，友利銀行也會將其餘股份賣給海內外投資人。

南韓信用

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