南韓議員：美朝可能兩三周內恢復會談

2019-09-25 14:03 世界日報 編譯中心╱綜合24日電



南韓議員今天聽取情報單位簡報後表示，北韓和美國可能在兩到三周內恢復工作層級會談，目標是解除北韓核子與飛彈計畫。此外，南韓國家情報院今天在國會透露，北韓領導人金正恩可能根據去核化談判進展，於今年11月回訪南韓。

南韓多位議員表示，如果協商有進展，金正恩與美國總統川普間的第四次川金會仍有可能於年內舉行；但議員們並未提供明確證據。議員們聽取國家情報院簡報後也說，金正恩若要與川普再峰會，事前仍會先造訪中國，與中國國家主席習近平舉行峰會，地點可能在北京或東北三省。

金正恩可能11月回訪南韓

另據南韓聯合新聞通訊社報導，國家情報院院長徐薰今天在國會情報委員會全體會議上就「金正恩是否有可能出席11月在釜山舉行的南韓東協特別峰會」的提問回答，「金正恩可能根據去核化談判進展訪問釜山」。

南韓總統文在寅去年9月訪問平壤，並與金正恩會談，他是繼金大中、盧武鉉後，第3位在平壤與北韓領袖會晤的南韓總統。文在寅訪問平壤旨在促進朝鮮半島和平，並擔任美國與北韓間的調解者。外界關注金正恩回訪南韓的可能性。

此外，對於南北韓舉行高峰會談的可能性一事，南韓國家情報院表示，只要去核化談判有所進展，相信是高峰會談可以聯繫展開的。