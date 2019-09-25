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影／巴基斯坦東北淺層強震 至少22死700傷

2019-09-25 11:54聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

巴基斯坦東北部24日發生規模5.8淺層強震，導致當地道路柔腸寸斷、建築物倒塌。《美聯社》報導，當地官員表示，至少有22人罹難、700人受傷。

這起地震發生在當地時間下午4時左右，地點位於巴基斯坦治理的喀什米爾地區城鎮密爾坡（Mirpur）附近。震源深度10公里，屬於淺層地震，附近地區都感受強烈，目擊者拍到當地道路出現巨大裂縫，足以讓整輛車陷入。

當地電視台播出一段監視器畫面，顯示一群人從密爾坡一棟崩塌的建築物中逃出，其中一名男子眼看就要被砸落的石塊壓個正著，但最後仍大難不死、驚險逃離。

巴基斯坦治理的喀什米爾地區資訊部長敏哈斯（Mushtaf Minhas）表示，有22人死於這起地震，當中包括女性與孩童，多數是遭崩塌的天花板或倒塌的牆壓死。

鄰近密爾坡的村落醫院醫生阿米德（Mahboob Ahmed）表示，他們收治了700名傷者，多數人治療後已出院或被轉送至地區主要醫院，因那裡醫療設備較佳。

《法新社》報導，災區主要道路之一出現深達1.2公尺的裂縫，此外，電力、手機通訊與交通都嚴重受創。軍方發言人加福爾（Asif Ghafoor）表示，已派遣陸軍官兵與醫療團隊乘飛機前往救災。

巴基斯塔位於印度與歐亞大陸板塊交界，易發生強震。2005年10月，規模7.6的強震重創巴基斯坦治理的喀什米爾地區，造成超過8萬人罹難、350萬人無家可歸。2015年10月，規模7.5的強震襲擊巴基斯坦與阿富汗，奪走近400條人命。

巴基斯坦東北部24日發生規模5.8淺層強震，導致當地道路柔腸寸斷、建築物倒塌。《...
巴基斯坦東北部24日發生規模5.8淺層強震，導致當地道路柔腸寸斷、建築物倒塌。《美聯社》報導，當地官員表示，至少有22人罹難、700人受傷。路透
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巴基斯坦強震地震

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