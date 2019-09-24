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沙特油田遭襲事件 德法英齊聲譴責伊朗

2019-09-24 21:11德國之聲 德國之聲

"對我們而言，很明顯伊朗要為這次襲擊負責"，德、法、英三國政府的聯合聲明中這樣寫道。德國總理默克爾、英國首相約翰遜和法國總統馬克龍在參加聯合國大會時表示，對於沙特石油設施遭遇無人機襲擊，沒有其他解釋的可能。這三位領導人同事呼籲，通過外交方式解決海灣危機，並稱襲擊表明，該地區的緊張亟需緩解。

沙特阿拉伯的兩處石油設施在9月14日遭到無人機襲擊。事件发生後，利雅得和華盛頓迅速對德黑蘭发出嚴厲指控，聲稱攻擊沙特兩油田的武器來自伊朗。也門胡塞武裝組織自稱對這次攻擊行為負責，但美國政府表示不信。襲擊事件後，美國在該地區增兵，宣布派遣軍隊支持沙特阿拉伯。

伊朗方面堅決否認參與這次襲擊。德黑蘭表示，這些指控"難以理解且荒謬"，是為了將來針對伊朗发起行動找借口，並稱將堅決回應任何針對該國的軍事行動。

不過在聯大會議之際，伊朗方面发出了和解信號，宣布釋放7月中旬在霍爾木茲海峽被扣押的英國油輪"史丹納帝國號"。

中國和伊拉克呼籲克制

自美國單方面退出與伊朗的國際核協議並對伊朗采取新的貿易和金融制裁後，海灣局勢不斷升級。

在沙特油田遭襲後，北京呼籲美國、伊朗"克制"，並稱在沒有進行最終調查的情況下指責他人是不負責任的。

據中國官媒報道，中國國家主席習近平在9月23日會見伊拉克總理阿卜杜勒-邁赫迪時表示，當前海灣局勢復雜敏感，有關各方要保持冷靜克制，通過對話等和平方式解決矛盾分歧，並表示中國願意在這個問題上同各方保持溝通。

據半島電視台報道，伊拉克在這個問題上也持與中國相同立場--呼籲通過對話解決分歧，並表示願為化解地區的危機而付出努力。

王凡/洪沙（法新社，路透社，德新社等）

本文章由德國之聲授權提供】

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