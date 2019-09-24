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英相強生不會請辭 聯合國演說完立刻返國

2019-09-24 20:38聯合報 記者張佑生╱即時報導

英國最高法院11名大法官24日一致判決，首相強生建議女王讓國會休會5周的決定不合法，妨礙國會執行憲法的功能，沒有正當理由，自始無效。

強生目前在紐約參加聯合國大會，幕僚透露強生不會因此請辭，將在聯合國大會演說完畢後馬上飛回倫敦，因應25日復會的國會。

英國首相強生24日出發前往聯合國準備演講。美聯社
英國首相強生24日出發前往聯合國準備演講。美聯社
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強生聯合國女王

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