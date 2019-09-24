英相強生不會請辭 聯合國演說完立刻返國

2019-09-24 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



英國最高法院11名大法官24日一致判決，首相強生建議女王讓國會休會5周的決定不合法，妨礙國會執行憲法的功能，沒有正當理由，自始無效。