英相強生談最高院不利判決：非常不同意

2019-09-24 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



英國最高法院11名大法官24日一致判決，首相強生建議女王讓國會休會五周的決定不合法，妨礙國會執行憲法的功能，沒有正當理由，判決勢將產生後續影響。

強生目前人在紐約參加聯合國大會，他堅稱即使被判決違法，也不會辭職，也不排除再度設法關閉國會。