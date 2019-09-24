慘遭最高法院打臉 英相強生思考仍否與川普會面

2019-09-24 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



英國首相強生建請女王讓國會休會5周的決定24日被最高法院判決違法，人在紐約參加聯合國大會的強生透過幕僚表示，需要時間消化判決，不會立刻回應，僅稱判決很特別（extraordinary）。