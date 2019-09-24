遭最高院判違法 工黨黨魁柯賓要首相強生知所進退

2019-09-24 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



英國國會最大在野黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）24日向人在紐約聯合國大會的首相強生喊話，建請女王讓國會休會5周的決定被最高法院判決非法後，強生應該「知所進退」（consider his position）。

英國最高法院11名大法官24日一致裁決，首相強生建議女王讓國會休會五周的決定不合法，妨礙國會執行憲法的功能，沒有正當理由，判決勢將產生後續影響。