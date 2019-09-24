慶祝中共建政70周年？ 立陶宛說不

2019-09-24 17:32 德國之聲 德國之聲



維爾紐斯市長席馬希尤斯（Remigijus Simasius）周一在臉書上宣布，"有關海報今天將被撤下，活動不會舉行"。在歐盟和北約成員國立陶宛，議會部分議員此前對中國國慶活動的計劃表示憤慨。

不久前，維爾紐斯的公共場所出現了一批慶祝活動海報，邀請市民觀賞計劃10月1日在市中心舉行的焰火表演。據波羅的海通訊社（BNS）報道，舉行這次活動是為了慶祝中共建政70周年。1949年10月1日，毛澤東在北京天安門城樓正式宣布了中華人民共和國的成立。維爾紐斯市政府稱，張貼海報沒有得到市政部門的批准。

維爾紐斯市長席馬希尤斯表示，這次活動沒有與市政府的任何人協調，近日才剛剛收到一份問詢。但他沒有說明問詢來自何處。中國駐立陶宛大使館在回復波羅的海通訊社時表示，將對有關情況進行核實並予以答復。

立陶宛反對黨、保守派的祖國聯盟議員納維卡斯（Andrius Navickas）表示："我十分震驚，因為我們是要慶祝一個共產國家的建立，這個國家的極權政府曾造成大批的受害者。"他說，這樣一場活動就好像是人們要慶祝蘇聯建立100周年。

葉宣/洪沙（德新社）

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