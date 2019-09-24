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影／UN氣候峰會川普搶鋒芒 瑞典環保少女眼神超殺

2019-09-24 12:53聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

聯合國氣候峰會23日於紐約登場，瑞典環保小鬥士桑柏格（Greta Thunberg）在會上演說時，毫不掩飾年輕世代對於世界各國領袖坐視全球暖化的失望，她情緒激動地表示：「我們站在一場大規模滅絕的開端，你們卻滿嘴談錢，談論經濟永遠成長的神話，你們怎敢如此！」

這場為期一日、由聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）主辦的氣候峰會，約有60多國領袖參加。年僅16歲就帶領世界一百多國學生發起周五罷課的環保鬥士桑柏格，在主持人提問下，一開口就對滿場大人警告「我們（未來世代）會看著你們（世界領袖）」，卻換來台下笑聲與掌聲夾雜。

桑柏格停頓了一下，語氣愈發激昂地表示：「這全是錯的，我根本不該在這裡，我應該在海的另一頭上學，但你們全跟我們年輕人提希望，你們怎敢如此！你們用空洞言詞偷走我的夢想及童年，但我還算是幸運的，因為還有人正在受苦、死去，垂死的生態系統正在崩潰，我們站在一場大規模滅絕的開端，你們卻滿嘴談錢，談論經濟永遠成長的神話，你們怎敢如此！」講到這裡時，全場響起一片掌聲，也可見桑柏格眼泛淚光。

這場峰會前還有一段小插曲。桑柏格在進入會場時，突然被維安人員擋住，她原本雀躍以為是某位大人物要來，結果卻是死不承認氣候變遷的美國總統川普進場，吸引大批記者堵訪。眼看環保大敵就在眼前，媒體也捕捉到桑柏格站在後面死盯著川普，惡狠狠的眼神彷彿要噴出怒火。

川普本來未計畫出席這場峰會，在台下也只短暫待15分鐘，聽了德國總理梅克爾的演說，媒體拍到他在座位上漫不經心、看著手表的模樣。川普也並未上台發言，因為根據聯合國秘書長古特瑞斯的要求，只有帶來減碳行動計畫的人，才能上台講話。

德國總理梅克爾在峰會上承諾，德國將加倍投入達40億歐元來對抗全球暖化。法國總統馬克宏也說，國際組織已釋出5億美元以加強保護熱帶森林。巴西與沙烏地阿拉伯則未出席這場峰會。

瑞典環保小鬥士桑柏格本要進入聯合國氣候行動峰會的會場，卻突然被維安人員擋住，她原...
瑞典環保小鬥士桑柏格本要進入聯合國氣候行動峰會的會場，卻突然被維安人員擋住，她原以為是某位大人物要來，結果卻是死不承認氣候變遷的美國總統川普進場，媒體捕捉到她的眼神彷彿要噴出怒火。美聯社
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川普本來未計畫出席聯合國氣候行動峰會，在台下也只短暫待15分鐘，聽了德國總理梅克...
川普本來未計畫出席聯合國氣候行動峰會，在台下也只短暫待15分鐘，聽了德國總理梅克爾的演說。媒體拍到他在座位上漫不經心、看著手表的模樣。川普也並未上台發言，因為根據聯合國秘書長古特瑞斯的要求，只有帶來減碳計畫的人，才能上台講話。路透
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川普聯合國德國

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