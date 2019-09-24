特朗普捍衛宗教自由 蓬佩奧護新疆批中國

2019-09-24 11:32 德國之聲 德國之聲



9月23日，美國在聯合國大會的場邊以宗教自由為題舉辦討論會，除了有美國總統特朗普演講，也邀請到被監禁的新疆維吾爾人伊力哈木的女兒擔任重量級講者。

美國媒體CNN認為，美國方面會將宗教自由會議安排在聯合國大會討論氣候變遷的同一時間，可能是因為特朗普在氣候變遷這個議題上已經被國際邊緣化，受邀上台演講的幾率也很低。安排特朗普到宗教自由會議演說，可以解除尷尬局面。

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巧合的是，雖然特朗普的演說沒有明確針對新疆，但是該會議所邀請到的重磅講者，是新疆維吾爾人伊力哈木的女兒。雖然特朗普本人在維吾爾女性菊爾·伊力哈木(Jewher Ilham)開始演講之前就已經離場，但是副總統彭斯和國務卿蓬佩奧都有留在場內聆聽伊力哈木女士抨擊中國，並予以鼓掌。

蓬佩奧說，伊力哈木的父親是一名維吾爾學者，現正在新疆監獄服無期徒刑。

蓬佩奧簡短的批評了中國: 「中國共產黨拘捕基督徒、拆毀教堂、禁止販賣聖經，又關押上百萬名維吾爾穆斯林。」由於美國副國務卿蘇利文(John Sullivan)預計將在周二獨立舉辦一個活動，專門討論在中國的「新疆人權危機」，蓬佩奧也提到蘇利文「歡迎世界各國的伙伴共同呼籲中國，停止用殘酷的、非人道的、貶低的方式對待新疆人民。」

上周五，中國駐聯合國大使張軍說: 「如果他們單純想把事情政治化，我們絕對有權利捍衛我們自己，我們也完全反對任何這類行動干預中國內部事務。」

美國國務院宗教自由事務無任所大使布朗巴克(Sam Brownback)暗示道，正在和中國打貿易戰的美國可以采取行動。他說: 「我們不會預設制裁或是其他反制行為，但是要是中國繼續打擊宗教信仰，這麼做會對美國有利。」

特朗普強調宗教自由

美國總統特朗普在聯合國的演講中說，全世界有80%的人居住在宗教自由受到威脅、或是完全沒有宗教自由的地區。他說當他第一次聽到統計數字時還不相信，要求再度查證。

他說，世界各國的領袖應該要努力阻止與宗教相關的犯罪，釋放良心犯，並且廢除限制宗教自由的法律。

媒體認為，特朗普的演說目的除了現場的聽眾以外，還包括他在美國國內的支持者，包括重視宗教自由的福音派基督徒。特朗普也強調自己的團隊十分重視選民的關切重點，每年都在華盛頓舉辦宗教自由論壇。美國國務卿蓬佩奧更在今年的大會上，宣布美國會帶頭建立國際聯盟捍衛宗教自由。

特朗普在演講中還將他任內與宗教自由有關的行動一一列舉出來，說自己已經做了很多事。

特朗普宣布，美國將斥資2500萬美金維護全世界的宗教自由地點和遺跡，也會致力於建立國際聯盟捍衛宗教自由。特朗普說: 「作為美國總統，宗教自由一向是我的優先事項之一，」他說: 「美國呼籲世界各國停止宗教迫害。」

羅法/夏立民 (路透社、美聯社)

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