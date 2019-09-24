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英最高院傍晚裁決國會休會 強生拒談被判違法是否辭職

2019-09-24 09:33聯合報 記者季晶晶╱即時報導

【編譯季晶晶／美聯社倫敦24日電】英國法院今天（24日）將裁決，首相強生讓國會休會五周的決定是否合法，勢將產生後續影響。

強生目前人在紐約參加聯合國大會，他一直拒絕說明如果他被裁定違法，是否會辭職，或再次設法關閉國會。

英國最高法院11位法官上周舉行三天聽證會，預定台灣時間24日下午5時30分宣布裁決。

法院將決定，強生本月宣布在10月31日脫歐期限前讓國會休會五周，是否欠缺正當性。英國政壇和民眾因為此事產生嚴重分裂。

英國政府說，國會休會直至10月14日是例行性質，與脫歐無關，並聲稱根據英國的不成文憲法，休會由政治人物而非法官決定。

但反對人士認為，強生基於逃避議員監督其脫歐計畫的「不當目的」，才讓國會在脫歐期限前休會。他們也指控強生誤導女王伊莉莎白二世。女王首肯是國會休會的要件。

強生堅稱，議員會有「一堆時間」詳查他的脫歐計畫，叫批評者「別鬧了」。他告訴跟著他到聯合國的記者：「國會已經討論此事三年之久，在歐盟10月17和18日峰會後，也能重開並討論脫歐。所以，『別鬧了吧』，是我要對那些說我們沒國會監督的人說的話。他們一派胡言。」

強生是強硬脫歐派，必要時無協議歐脫也在所不惜；英國會已通過法案，要求若未能10月19日前投票通過脫歐協議，強生必須尋求延後脫歐。

強生放話絕不會延後脫歐，雖然他也說，政府會守法。

國會休會引爆法律戰，下級法院則做出互相矛盾的裁決：英格蘭高等法院說，這是政治而非法律事務，但蘇格蘭法院裁定強生「躲避民主監督」的行徑違法。

英國首相強生讓國會休會五周，英國最高法院今天裁定是否合法。路透
英國首相強生讓國會休會五周，英國最高法院今天裁定是否合法。路透
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強生脫歐英國

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