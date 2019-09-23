親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

英伊峰會前夕 伊朗釋放英國油輪

2019-09-23 23:58聯合報 編譯李京倫／報導

伊朗政府廿三日宣布釋放英國油輪史丹納帝國號。圖為伊朗革命衛隊的噴射快艇（右）七月...
伊朗政府廿三日宣布釋放英國油輪史丹納帝國號。圖為伊朗革命衛隊的噴射快艇（右）七月廿一日在遭扣押的史丹納帝國號（左）附近巡邏。 （歐新社）
分享

伊朗政府廿三日說，先前伊朗扣押的英國油輪史丹納帝國號「可以開走」，意味著伊朗和英國兩個月來因這艘油輪產生的僵局告一段落。

伊朗半官方的勞工新聞通訊社報導，伊朗政府發言人拉比伊說，釋放扣押英國油輪史丹納帝國號的所有法律和行政程序已經完成，不過他不知道釋放這艘油輪的精確時間。

伊朗半官方法斯通訊社則報導，拉比伊說：「這艘油輪的法律程序已經完成，油輪可以開走，這個決定意味著扣押結束。」

史丹納帝國號的船主、瑞典史丹納散裝貨輪公司執行長韓內爾說：「我們了解到有關方面已做出釋放油輪的政治決定，我們希望油輪能在幾小時內離開，但不會把任何事看作理所當然。」

英國首相強生定廿四日在紐約聯合國大會場邊，與伊朗總統羅哈尼會面，不過，兩國之間和解的氛圍可能不會太久。英國新聞社「ＰＡ媒體」報導，強生廿二日指控伊朗是沙烏地阿拉伯產油設施十四日遇襲的幕後主使。強生在搭機飛往紐約途中對記者說：「英國認為，攻擊沙國產油設施的，很可能就是伊朗。」他說，他想「緩解緊張情勢」，但如果接到沙國或美國的要求，不排除對伊朗採取軍事行動。

伊朗革命衛隊七月十九日在荷姆茲海峽扣押一艘掛英國國旗的油輪史丹納帝國號，理由是這艘油輪稍早與伊朗漁船發生碰撞。革命衛隊發言人七月廿日說，伊朗油輪「格雷斯一號」兩周前被英國扣押，伊朗扣留英國油輪，是根據國際法「禮尚往來」的行為。

伊朗油輪「格雷斯一號」七月四日行經直布羅陀海域時，被英國皇家海軍扣押，理由是這艘油輪涉嫌違反歐盟禁運決議，私運石油到敘利亞。

伊朗英國強生

相關新聞

無視議題迫切 川普等領導人缺席氣候高峰會

2019-09-23 21:01

伊朗總統將向聯合國大會提和平計畫 似排除美國

2019-09-23 20:06

扣押結束 伊朗釋放英國油輪

2019-09-23 18:12

影／俄羅斯軍演發生空投事故 步兵戰鬥車摔成廢鐵

2019-09-23 17:29

被納入飛彈射程？日本被爆多次偵測不到北韓飛彈

2019-09-23 17:19

拿公款資助女密友 英國首相強生挨轟

2019-09-23 14:24

碳排增20% 全球近5年均溫創新高

2019-09-23 14:08

認知差距大 氣候峰會難行

2019-09-23 14:08

葉門叛軍示警美國：伊朗擬發動新攻擊

2019-09-23 13:17

世衛譴責坦尚尼亞 對抗伊波拉不合作

2019-09-23 13:08

涉嫌掩蓋伊波拉？WHO譴責坦尚尼亞封鎖疫情

2019-09-23 13:02

莫迪川普手牽手 休士頓5萬印度裔熱迎

2019-09-23 12:45

氣候峰會報告出爐！近5年碳排激增20% 全球均溫創新高

2019-09-23 12:20

加拿大再開庭聆訊孟晚舟案 彭博：將影響加國大選

2019-09-23 12:19

塗黑臉風波後救選情 加拿大總理開減稅支票

2019-09-23 12:14

【重磅快評】孩子的純潔是減碳救地球的動力

2019-09-23 11:36

南韓再傳疑似非洲豬瘟 疫情恐擴大南下

2019-09-23 11:20

氣候峰會登場 紐時：示威者和世界領袖活在兩個世界

2019-09-23 11:13

美國安顧問宣布副手人選：「知台派」博明

2019-09-23 10:52

轉戰聯大！伊朗總統將提波斯灣安全計畫 踢出美國

2019-09-23 10:37

英相強生被抓到了：公款撥給女密友 未申報利益衝突

2019-09-23 09:55

美敦促各國 抵制北京遣返維吾爾族人

2019-09-23 09:53

全球暖化加劇 聯合國：2015到2019年史上最熱

2019-09-23 09:48

爭取加入國際民航組織 台灣廣告現身蒙特婁

2019-09-23 09:11

日環境大臣小泉進次郎：解決氣候變遷要「性感」

2019-09-23 08:23

美國不帶頭國際合作 德法發起「多邊主義聯盟」

2019-09-23 00:20

大國不來 聯合國氣候峰會 美日巴西缺席

2019-09-23 00:11

聯合國大會一般辯論登場 川普施壓大陸人權？

2019-09-23 00:08

龐培歐：美致力避免與伊朗開戰 增兵是為嚇阻

2019-09-22 22:52

影／澳洲海邊運毒 兩嫌吵醒「大海豹」被捕

2019-09-13 12:27

澳外長：華裔作家楊恆均涉間諜罪遭中國逮捕

2019-08-27 10:43

G7峰會第二天 歐美領導人貿易上仍有分歧

2019-08-26 00:03

中國大肆逮捕外籍教師 過去半年激增4至10倍

2019-08-13 10:17
看更多

熱門文章

他畢業於耶魯大學、曾任職華爾街 為何淪為流浪漢？

2019-09-23 12:28

站立一字馬無難度爆紅 大馬運動系美女性感照熱傳

2019-09-23 09:03

新手爸媽沒產檢 醫生接生寶寶時看了全傻眼

2019-09-23 12:07

晶片出口重摔 南韓領教美中、日韓貿易戰殺傷力

2019-09-23 08:46

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-23 06:46

她辭掉工作、他買夜視鏡 這對夫妻花57天找回愛犬

2019-09-23 15:06

悚！50年木造房子的半夜腳步聲 敲開牆壁傻眼貓咪

2019-09-23 12:01

中美過招 北京翻桌、示好3步走

2019-09-23 13:25

這不是火星！森林大火釀霾害 印尼驚見「血色天空」

2019-09-23 21:25

男子玩笑話竟募得3000萬 他的臉還被印製在啤酒罐上！

2019-09-23 14:39

史丹福專家如此說 下一代應學會一生受用的本事是這個

2019-09-23 14:46

被潑強鹼移植新臉卻撐不久 美國換臉女面容逐漸壞死

2019-09-23 15:01

AMD證實了 Ryzen 9 3950X處理器延至11月推出

2019-09-23 10:06

被納入飛彈射程？日本被爆多次偵測不到北韓飛彈

2019-09-23 17:19

美國匹茲堡多人用藥過量 3死4送醫

2019-09-23 03:31

影／俄羅斯軍演發生空投事故 步兵戰鬥車摔成廢鐵

2019-09-23 17:29

世界最悠久旅行社破產 旅遊界敦克爾克將上演

2019-09-23 12:10

英相強生被抓到了：公款撥給女密友 未申報利益衝突

2019-09-23 09:55

島嶼禁行汽機車已百年 美副總統潘斯車隊竟大陣仗現身

2019-09-23 09:10

貿易戰大失血 這家企業提交1萬件豁免申請

2019-09-23 18:04

日環境大臣小泉進次郎：解決氣候變遷要「性感」

2019-09-23 08:23

嬰兒車裡沒嬰兒？警察好心幫推 竟意外偵破竊盜案

2019-09-23 17:52

揭開火星神秘面紗 原來極似「曲奇雲呢拿雪糕」

2019-09-23 09:17

談貿易戰 前重慶市市長黃奇帆：美是要中國的命

2019-09-23 13:28

羅森柏格：就算Fed降息至零 美國12個月內仍將衰退

2019-09-23 17:31

英老牌旅行社破產 龐大產業鏈牽涉廣泛

2019-09-23 21:57

她戴隱形眼鏡下海玩水 染罕病睡醒後右眼失明

2019-09-23 21:26

WSJ：官方說10周太樂觀 沙國油田完全修復恐需數月

2019-09-23 07:40

諷刺！喀什米爾4星飯店淪為監獄 關著親印度政治人物

2019-09-23 11:53

轉戰聯大！伊朗總統將提波斯灣安全計畫 踢出美國

2019-09-23 10:37

有178年歷史的英國最老旅行社破產 60萬名旅客受波及

2019-09-23 10:49

與烏克蘭總統談拜登 川普認了…彈劾聲再起

2019-09-23 14:23

英國湯瑪斯庫克集團破產 約5萬旅客滯留希臘

2019-09-23 20:58

南韓再傳疑似非洲豬瘟 疫情恐擴大南下

2019-09-23 11:20

【重磅快評】孩子的純潔是減碳救地球的動力

2019-09-23 11:36

10月1日後遊日本 奈良鹿餅及京都觀光地門票調漲

2019-09-23 17:41

加拿大再開庭聆訊孟晚舟案 彭博：將影響加國大選

2019-09-23 12:19

巴黎圖坦卡門展吸引142萬人 創法國史上最高紀錄

2019-09-23 09:17

今年以來表現最佳亞幣是泰銖 還有可能再漲

2019-09-23 09:03

氣候峰會登場 紐時：示威者和世界領袖活在兩個世界

2019-09-23 11:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top