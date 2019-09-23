英伊峰會前夕 伊朗釋放英國油輪

2019-09-23 23:58 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



伊朗政府廿三日宣布釋放英國油輪史丹納帝國號。圖為伊朗革命衛隊的噴射快艇（右）七月廿一日在遭扣押的史丹納帝國號（左）附近巡邏。 （歐新社） 分享 facebook

伊朗政府廿三日說，先前伊朗扣押的英國油輪史丹納帝國號「可以開走」，意味著伊朗和英國兩個月來因這艘油輪產生的僵局告一段落。

伊朗半官方的勞工新聞通訊社報導，伊朗政府發言人拉比伊說，釋放扣押英國油輪史丹納帝國號的所有法律和行政程序已經完成，不過他不知道釋放這艘油輪的精確時間。

伊朗半官方法斯通訊社則報導，拉比伊說：「這艘油輪的法律程序已經完成，油輪可以開走，這個決定意味著扣押結束。」

史丹納帝國號的船主、瑞典史丹納散裝貨輪公司執行長韓內爾說：「我們了解到有關方面已做出釋放油輪的政治決定，我們希望油輪能在幾小時內離開，但不會把任何事看作理所當然。」

英國首相強生定廿四日在紐約聯合國大會場邊，與伊朗總統羅哈尼會面，不過，兩國之間和解的氛圍可能不會太久。英國新聞社「ＰＡ媒體」報導，強生廿二日指控伊朗是沙烏地阿拉伯產油設施十四日遇襲的幕後主使。強生在搭機飛往紐約途中對記者說：「英國認為，攻擊沙國產油設施的，很可能就是伊朗。」他說，他想「緩解緊張情勢」，但如果接到沙國或美國的要求，不排除對伊朗採取軍事行動。

伊朗革命衛隊七月十九日在荷姆茲海峽扣押一艘掛英國國旗的油輪史丹納帝國號，理由是這艘油輪稍早與伊朗漁船發生碰撞。革命衛隊發言人七月廿日說，伊朗油輪「格雷斯一號」兩周前被英國扣押，伊朗扣留英國油輪，是根據國際法「禮尚往來」的行為。

伊朗油輪「格雷斯一號」七月四日行經直布羅陀海域時，被英國皇家海軍扣押，理由是這艘油輪涉嫌違反歐盟禁運決議，私運石油到敘利亞。