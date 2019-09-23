這不是火星！森林大火釀霾害 印尼驚見「血色天空」
英國BBC報導，由於印尼森林大火侵襲該國大部分地區，造成嚴重霾害，導致蘇門答臘島東部的占碑省天空在周末呈現血紅色。
占碑省的民眾拍下血色天空的照片，並表示霾害「傷害她的眼睛和喉嚨」。每年印尼森林火災都會產生霾害，最終覆蓋整個東南亞地區。氣象學家表示，不尋常的天空顏色是由瑞利散射現象造成的。
住在占碑省一個村落的艾卡‧梅蘭達里在21日中午左右，拍攝的一系列照片中捕捉到血色天空。她說：「那天的霧霾特別厚重。」21歲的梅蘭達里在臉書上發表照片，目前已被分享34,000次。但她告訴BBC，很多人懷疑這張照片的真實性。
梅蘭達里說：「這是真的。這真的是我用手機拍下的照片和影片。」並補充，周一霧霾狀況依舊很嚴重。另一位推特用戶尼薩也發表血色天空影片，「這是占碑，不是火星。人類需要乾淨的空氣而非煙霧。」
Ini sore bukan malam. Ini bumi bukan planet mars. Ini jambi bukan di luar angkasa. Ini kami yang bernafas dengan paru-paru, bukannya dengan insang. Kami ini manusia butuh udara yang bersih, bukan penuh asap.— Zuni Shofi Yatun Nisa (@zunishofiyn) 2019年9月21日
Lokasi : Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/ZwGMVhItwi
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