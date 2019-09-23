影／俄羅斯軍演發生空投事故 步兵戰鬥車摔成廢鐵
俄羅斯目前正在舉行「中央-2019」（Center-2019）多國軍演，卻發生運輸機空投的步兵戰鬥車沒有打開降落傘，直接從高空摔落地面，變成一團廢鐵。
《RT》報導，俄羅斯空降軍20日派出70多架IL-76型運輸機，在奧倫堡（Orenburg, Russia）空投超過2000軍力與200輛載具到模擬的敵軍前線後方，期間發生數具降落傘沒有張開，導致2輛步兵戰鬥車以「終端速度」撞向地面。
從外洩網路影片可看到，一輛據指是BMD-2步兵戰鬥車脫離運輸機後艙門、開始空投之後，完全看不到巨型降落傘按照既定程序打開的跡象，如入無人之境般向下摔，最後砸中地面。
《每日郵報》指出，俄羅斯總統普亭當天剛好來視察，並不清楚他有沒有看到這起事件。
俄國國防部發言人表示，由於降落傘系統故障，導致2輛戰鬥車摔落地面，且受損過於嚴重、均已達報廢程度。所幸當時步兵戰鬥車內並沒有官兵，地面也沒有人受傷。儘管類似的軍演空投失敗事故並不罕見，有關單位已開始調查確切原因。
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