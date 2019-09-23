葉門叛軍示警美國：伊朗擬發動新攻擊

2019-09-23 13:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合22日電



「青年運動」示警，伊朗傳準備發動新一輪攻擊。 歐新社 分享 facebook

在沙烏地阿拉伯石油設施遇襲事件撼動油市之際，知情人士透露，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）已向沙國與美國外交官提出警告，伊朗正準備發動新一輪攻擊，並促該組織參與行動。在此同時，沙國一些客戶已收到原油出貨將重新安排的通知，加劇市場對沙國復產進度的憂慮。

華爾街日報報導，伊朗近日告知「青年運動」，希望該組織能支持伊朗在中東地區發動的更多攻擊行動。知情人士說，沙國官員已加強戒備作為回應，憂心新一波攻擊會針對石油業、或首都利雅德等地的民用機場。「青年運動」組織發言人則否認曾向外國外交官發出任何警告。

此外，美國國防部正準備派遣更多軍隊、提供更多武器給沙國，以強化沙國與中東地區的防禦能力。

目前「青年運動」內部對於與伊朗的關係仍無共識，部分人士認為應依賴伊朗以戰勝沙國，其他人則認為應與伊朗保持距離。因此，若「青年運動」對西方國家的警告訊息為真，可能意味著伊朗與「青年運動」部分派系的關係已出現裂痕。

知情人士說，伊朗近來已告知「青年運動」，希望該組織支持在中東發動更多攻擊，但「青年運動」意外在20日片面宣布對沙國停火。波灣領導人與西方國家外交官也因此認為可藉機拉攏「青年運動」。在沙國石油設施遭攻擊後，「青年運動」宣稱為該組織所為，但美國與沙國都認為這是要掩飾伊朗扮演的角色。

沙國雖一再保證將迅速復產，但彭博資訊報導，沙國已通知好幾名客戶將延後預定10月初卸貨的原油出貨時間，加劇外界對沙國復產進度的憂慮。

伊朗：準備好保衛海上邊界

此外，伊朗海軍司令漢扎迪（Hossein Khanzadi）22日表示，伊朗已準備好要保衛自家海上邊界，且將對任何侵略行為祭出「壓倒性的回應」。