塔巴颱風襲日韓 數百航班取消

2019-09-23 12:50 世界日報 編譯中心／綜合22日電



颱風襲日韓，數百航班取消。 歐新社 分享 facebook

颱風塔巴（Tapah）22日減弱為強烈熱帶風暴，在日本九州西側海域掠過，九州和中國地區有6萬多戶停電。塔巴的陣風速度高達每小時162公里，為九州、四國和本州西南部帶來狂風暴雨，預計將沿日本海移往北海道。

NHK報導，風暴導致501班本土航班被迫取消，23日已知將有49班停飛。當局又警告會出現強風、巨浪和山泥傾瀉，已向2000名地方民眾發出疏散建議。塔巴至22日造成21人輕傷，大多是在早前受吹襲的沖繩縣。

此外，塔巴颱風22日侵襲南韓濟州島和南部部分地區，造成至少1死、2人受傷，以及數百個航班取消。