氣候峰會報告出爐！近5年碳排激增20% 全球均溫創新高

2019-09-23 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



聯合國今天（23日）在紐約召開氣候行動特別峰會，針對全球暖化議題展開討論。就在大會登場前夕，聯合國世界氣象組織（WMO）也公布相關報告，指出全球暖化的跡象和影響正持續加速，2015年至2019年的平均溫度，創下有紀錄以來的最高溫，原因為這五年碳排量迅速增加，比上個五年增20%。

WMO彙編的這份報告還說，由於二氧化碳排放量達新高，海平面上升的速度明顯加快。WMO呼籲，必須立即努力達成減碳目標。這份氣候報告總結了近年出現的史無前例暖化成因和影響。

該報告指出，「目前這段期間估計比工業化時期前（1850年到1900年）的氣溫高出攝氏1.1度，比2011年到2015年這段期間高攝氏0.2度」。這是由於碳排放量迅速增加的結果，2015年至2019年間的碳排量比上個五年增加20%。

此外，也許海平面上升的數據更令人擔憂。自1993年至今，全球海平面每年平均上升3.2毫米; 然而，從2014年5月開始到2019年，全球海平面每年平均上升5毫米。從2007年至2016年的10年間，每年平均上升約4毫米。