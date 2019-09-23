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莫迪川普手牽手 休士頓5萬印度裔熱迎

2019-09-23 12:45世界日報 編譯孫梁／綜合22日電

美國總統川普（右）與印度總理莫迪。 路透
美國總統川普（右）與印度總理莫迪。 路透
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休士頓22日舉行歡迎印度總理莫迪的盛大集會，近5萬名印度裔民眾出席，川普總統和莫迪攜手步入會場，是象徵雙方儘管在貿易上存在分歧，但仍體現全世界兩大民主國家的團結。

川普講話時沒有提到兩國的分歧，而是說美國對印度的出口增長，印度購買美國數十億元的武器裝備，和雙方舉行聯合演習。川普還說，印度對美國的投資從來沒有像今天這樣多，美國對印度也是同樣。

由於德州與墨西哥交界，川普還提到邊界安全問題，說為了保證邊界安全和制止無證移民，政府採取了前所未有的舉措。

莫迪登台介紹川普時，是說「我的朋友、印度的朋友和偉大的美國總統」，他甚至使用了川普的競選語言「讓美國再度偉大」，5萬印度裔高呼莫迪的名字。

莫迪說：「我第一次見到川普時，他就跟我說美國是印度的真正朋友，總統先生，今天在休士頓，你可聽到我們雙方合作的偉大韻律，是歡呼世界上兩個最大的民主國家。」

川普提到他就任以來取得的成就，包括印度裔的失業率降低、印度裔對美國的貢獻，以及德州的印度裔投票支持共和黨的傳統，而民主黨人卻幻想明年贏下德州。

休士頓的集會是史上最大的印度裔集會之一，川普表示，他和莫迪上月在法國見面時，莫迪就邀請他出席休士頓的集會，川普表示他決定參加，因為「我愛印度」。

莫迪今年初以巨大優勢成功連任，他對川普的支持也有助於川普明年的選情，兩人23日在紐約出席聯合國大會時還將會面。

川普表示，儘管美國對印度存在貿易逆差，但兩國的關係仍在發展。美國今年6月取消了印度向美國出口部分產品的低關稅特權，印度以對美國數十種產品加徵關稅作為回報。兩國討論了至少達成部分貿易協議的問題，莫迪說，為幫助川普的競選連任，希望他和川普出席聯合國大會時做出貿易宣布。

印度川普莫迪

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