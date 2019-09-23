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川普任命記者出身的中國專家 出任國安副顧問

2019-09-23 11:48經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國新任國安顧問歐布萊恩表示，白宮亞洲政策顧問博明（Matt Pottinger）將出任總統助理和國安副顧問。

歐布萊恩在川普自俄亥俄州飛往紐約的空軍一號上，發布這項人事。川普本周將在紐約參加聯合國大會舉辦的多場行程。

歐布萊恩告訴記者：「Matt是在政府中數一數二最出色且年輕的外交政策和國安專家，總統對他有很高的信賴。」

博明畢業自馬薩諸塞大學阿默斯特分校，主修中文，能說流利中文。曾在1998年至2001年擔任路透駐北京記者，後來轉任華爾街日報，在中國長達7年。他的報導曾入圍普利茲獎。

2005年，博明深受海軍陸戰隊吸引，決定高齡從軍，為達體能標準，還特地與當派駐北京的陸戰隊軍官鍛練身體。入伍後在伊拉克和阿富汗任職情報官，在阿富汗服役期間任職陸軍中將佛林（Michael Flynn）麾下，服役五年後以上尉退役。佛林2016年被美國總統川普延攬擔任白宮國安顧問，博明也進入白宮國安委員會，2017年出任白宮國安會資深主任。

歐布萊恩表示，博明的亞洲經驗是他被欽點的一項優勢，「總統已明白表示，中國是我國外交政策和國安事務的一大議題。我認為總統會激賞他的建言，不只在印太方面，也在各方面。 」

博明（Matt Pottinger）（中） 路透
博明（Matt Pottinger）（中） 路透
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