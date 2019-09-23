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【重磅快評】孩子的純潔是減碳救地球的動力

2019-09-23 11:36聯合報 主筆室

即將在紐約登場的「聯合國氣候行動峰會」，果不其然，至少美國、日本、巴西幾隻排碳巨獸拒絕出席，以這幾國自排碳獲得的利益，不可能拿自家金庫開玩笑。對照瑞典少女桑伯格在全球城市發起四百萬學童上街為減碳不力罷課的行動，拯救地球自未受利益污染、密切接地氣的學童做起，顯得更為珍貴。

美國早就擺明不出席氣候峰會。2015聯合國通過《巴黎協定》，狂人總統川普即表明將退出該協定；依照該協定的行政規定，川普即將在十一月初提出正式書面文件表明退出協定，至多一年，美國甚至將對全球共識的減碳協議祭出抵制。事實上去年波蘭氣候峰會美國已拒絕出席。

川普從來不承認暖化是事實，就任總統後，幾乎每件抑制排碳的能源、工業等政策幾乎全數終止，採礦、採油樣樣來，還擴大出口能量，早就在開減碳倒車，不抵制美國境內聯合國氣候峰會召開就以示誠意了。

日本在三一一福島核災後一度核電廠全停，所有動力以進口天然氣支應，極大宗的支出是運費。北極大量溶冰後，西北航道每年可通航日期迅速增加；二○一○年之前靠核動力破冰船開路，一年約只有四個月航行期；二○一八北極大溶冰後，不要破冰船也能航行，且幾乎可全年通航。

運費省太多了！自西伯利亞油田裝上液化石油氣槽船，走北極航道經白令海峽到日本；較之前走大西洋、蘇伊士運河，至少省一半、六千海浬以上航程，嘴裡不好說，對北極溶冰當然支持。北極溶冰，甚至減碳龍頭中國也因「棄煤改氣政策」，走北極航道寧波港卸載也省許多運費。從北極航道使用國這幾年大量訂製液化槽船，很難不對北極溶冰悲觀。

至於巴西，總統波索那羅向有「小川普」綽號，一向主張開發雨林換經濟數字，亞瑪遜是不是「地球之肺」，跟他無關。不參加峰會的國家不止這幾個大國，世界產煤第四多、出口第一多的澳洲，過去的紀錄也是不支持反暖化。

對照這些唯利是圖的「大人們」，少女桑柏格發起的抗暖化行動就像一股清泉，事實上減碳先鋒歐陸國家，正全力塑造愛地球形象的中國，發起減碳的動力也來自緊密「接地氣」的孩子，這是台灣應深刻思考的。

聯合國氣候行動峰會23日登場，美國、日本、巴西等國拒絕出席，引起關注。圖為聯合國...
聯合國氣候行動峰會23日登場，美國、日本、巴西等國拒絕出席，引起關注。圖為聯合國秘書長古特瑞斯（左）與號召全球抗暖化示威的瑞典少女桑柏格（右）握手。美聯社
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