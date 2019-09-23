美國安顧問宣布副手人選：「知台派」博明

2019-09-23 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



路透報導，美國國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）22日在隨同美國總統川普從俄亥俄州飛往紐約的空軍一號專機上宣布，原白宮亞洲政策顧問博明（Matt Pottinger）將出任副國安顧問。

博明曾任路透與華爾街日報駐北京記者，後來加入陸戰隊；2017年1月川普上任以來，博明一直協助推動中國及北韓政策，在安排川普與北韓領導人金正恩的峰會上，博明扮演關鍵角色。

歐布萊恩說，博明是個「打團隊戰的人」。