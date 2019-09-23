轉戰聯大！伊朗總統將提波斯灣安全計畫 踢出美國

2019-09-23 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯的石油設施14日遇襲後，美國和伊朗正在爭取外交優勢，戰場將轉到聯合國。伊朗總統羅哈尼22日表示，他將在本周的聯合國大會提出波斯灣安全計畫，排除美國在波斯灣的角色。

英國衛報報導，羅哈尼22日在兩伊戰爭爆發39周年的閱兵典禮上說，伊朗的波斯灣安全計畫將排除美國，因此將美國視為盟友和保護者的海灣國家不太可能歡迎此計畫。

羅哈尼並譴責外來勢力介入波斯灣地區，指責他們在波斯灣引來麻煩與不安。

沙國石油設施遭無人機攻擊後，美國和沙國將這起事件歸咎於伊朗，波斯灣地區現在似乎處在重大衝突的邊緣，而伊朗的計畫被聯合國視為試圖取得外交制高點的嘗試。

半島電視台報導，部分分析家對羅哈尼的計畫表示懷疑，尤其在美國未參與的情況下。蘭卡斯特大學國際關係資深講師馬本（Simon Mabon）說，伊朗以為自己有資格組織區域安全架構。

馬本表示，羅哈尼可能會辯稱，伊朗只是希望基於「對話和共識」與鄰國合作，「但我認為如果美國在這種安全體系中沒有立足之地，沙國不會接受這番言論，」。

趕在羅哈尼25日於聯合國發表談話之前，伊朗一名海事官員22日說，7月在荷姆茲海峽遭扣留的英國油輪史丹納帝國號很快就會獲得放行，此舉旨在緩解伊朗所承受的外界壓力。