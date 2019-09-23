英相強生被抓到了：公款撥給密友 未申報利益衝突

2019-09-23 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



英國首相強生正面臨愈來愈大的壓力，「說清楚、講明白」為什麼擔任倫敦市長期間，把公款撥給一位女性密友，但未申報利益衝突，反對黨工黨要求他給個交待。

《周日泰晤士報》報導，身為強生密友的美國科技創業家阿爾基芮（Jennifer Arcuri）在強生任職倫敦市長時，獲得數萬英鎊的公帑補助，還能參加強生領軍的海外貿易參訪團。報導說，阿爾基芮總共拿到12萬6000英鎊（約台幣488萬元）的公帑。

唐寧街10號拒絕評論。但公職人員行為規範委員會前主席葛拉漢（Alistair Graham）認為強生應予回覆：「我們能否信任首相，此刻對於英國每個人來說，都是關鍵議題。」

在野的工黨要求，唐寧街10號提供完整的解釋，是否徇私撥款和偏袒阿爾基芮。影子內閣大臣特里克特（Jon Trickett）說：「民眾有權知道，如何及為何這些錢沒有表面的合法理由，就被用來造福密友。此事不容隱瞞。事關國家領導人是否廉正，他似乎以為任何不法都沒事。」

根據周日泰晤士報，2013年，阿爾基芮的公司Innotech自市長管轄單位，獲得1萬英鎊補助。Innotech有好幾場活動都由強生擔任演講嘉賓，在一場谷歌的聚會裡，強生與阿爾基芮同行。

一年後，阿爾基芮贏得價值15,000英鎊的政府合約，鼓勵外籍創業家到英國發展。

雖然阿爾基芮去年搬回美國，但她旗下的Hacker House今年贏得10萬英鎊補助，旨在強化英國網路人才的技能。負責這項補助計畫英國數位化、文化、媒體和體育部表示，正在調查為何會補助阿爾基芮旗下的公司。

報導也指出，阿爾基芮的事業並不符合標準，她參加兩次貿易參訪團，最初都遭拒絕。據稱是強生介入，才允許她加入。但根據大倫敦政府（GLA）行為準則規範，強生應該申報利益衝突。他被禁止提供不當利益給親朋好友。

現年34歲的阿爾基芮表示：「我公司收到的任何補助，以及我參加的任何貿易參訪團，純粹因為我身為正當生意人的角色。」