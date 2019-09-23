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美敦促各國 抵制北京遣返維吾爾族人

2019-09-23 09:53德國之聲 德國之聲

美國務卿蓬佩奧。 美聯社
美國務卿蓬佩奧。 美聯社
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美國國務卿蓬佩奧22日敦促各國不要按北京要求將維吾爾族人遣返中國。他表示，這是因為中國穆斯林少數民族遭到嚴厲打壓。

他說:「我想表明的是，中國在新疆的鎮壓與恐怖主義無關......這與中國企圖……消除其本國公民的穆斯林信仰和文化有關。我們呼籲所有的國家抵制中國遣返維吾爾族人的要求。」

蓬佩奧在发言前會見了五個中亞國家的外交部長。他們來自哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦，都是穆斯林為多數的國家。

人權捍衛者和聯合國稱，已經有超過一百萬的維吾爾族人和其他少數民族被安置在「再教育營」中。中國政府則把這些拘留場所稱作「職業技能教育培訓中心」，表示說相關做法是為了打擊伊斯蘭極端主義。

中國最近回應

美國會參議院9月11日通過《維吾爾人權政策法案》，呼籲政府就涉疆問題加大對中方施壓力度。

中國外交部发言人華春瑩12日在例行記者會上回應，要求美國「停止借涉疆問題干涉中國內政」。她說:「這一法案無視客觀事實，對新疆的人權狀況和中國政府治疆政策進行歪曲抹黑和無端指責，粗暴干涉中國內政，只會引起中國人民更強烈的憤慨。」

夏立民/羅法 (德新社、美聯社等)

本文章由德國之聲授權提供】

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