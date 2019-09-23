島嶼禁行汽機車已百年 美副總統潘斯車隊竟大陣仗現身

2019-09-23 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



美國副總統潘斯大陣仗車隊現身禁行汽機車百年的麥基諾島。取自YouTube（@MLive） 分享 facebook

美國密西根州麥基諾島（Mackinac Island）坐落於休倫湖，介於密西根上半島及下半島之間。全島禁行汽機車已有一百多年歷史，這也讓美國獨立戰爭戰址之一的麥基諾島擁有獨特魅力，隨後轉變成觀光天堂。

該禁令被嚴格執行，甚至連美國前總統福特（Gerald Ford）1975年拜訪時，他與第一夫人也是坐馬車遊島。

不過，向來以打破常規聞名的川普政府再度我行我素。美國副總統潘斯21日在該島共和黨領袖會議上發表談話時，以8輛車車隊大陣仗出現在麥基諾島；這同時也是60年來首位在任副總統在該會議發表談話。

身為密西根州當地人及美聯社前華盛頓辦公室主席富尼爾（Ron Fournier）表示，潘斯的車隊是「粗俗的」；他推文說，「潘斯『褻瀆』麥基諾島，沒有任何安全專家會覺得這是必要的」。

另一當地網友推文，「就連前總統福特都坐馬車了，難道粗俗的菁英對美國比中指就沒有限制嗎？」

不過，也有民眾認為，時代不一樣了，元首級人物和資深官員面對的威脅也相對提高。

麥基諾島雖禁止汽機車通行，但該禁令不適用於冬天雪地車及緊急車輛；民眾在島嶼上通常步行或騎腳踏車。