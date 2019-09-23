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美國不帶頭國際合作 德法發起「多邊主義聯盟」

2019-09-23 00:20聯合報 國際中心／綜合報導

德法發起「多邊主義聯盟」，多國表態願意加入。圖為願意加入的各國領袖：英國首相強生...
德法發起「多邊主義聯盟」，多國表態願意加入。圖為願意加入的各國領袖：英國首相強生（左起）、加拿大總理杜魯多、德國總理梅克爾、法國總統馬克宏在8月G7峰會上碰面。 （美聯社）
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本屆聯合國大會十七日開始，各國領導人出席發表演說的聯大一般辯論將在廿四日登場。本屆大會討論的重點是永續發展、核武擴散、醫療保健和氣候變遷等議題，美國總統川普對這些議題沒什麼興趣。德國和法國因此在本屆聯大發起「多邊主義聯盟」，希望在川普政府不願帶頭的情況下，繼續推動國際社會合作。

川普上台後退出巴黎氣候協定、跨太平洋夥伴協定等多項國際條約和國際組織，本屆聯大的重頭戲氣候變遷峰會他也刻意缺席。美國放棄這些國際體系的領導角色，德法因此決定在本屆聯大場邊成立多邊主義聯盟，希望維持國際法治、維護國際條約，持續推動新聞自由等傳統自由價值。

德國外長馬斯去年七月在日本東京演說時，首度提出成立此一聯盟構想。

馬斯當時說，德國和日本長久以來扮演「規則接受者」角色，在世界無法再仰賴美國的情況下，這種狀況應該改變，「如果我們結合大家的力量，或許可成為規則制定者」，設計並推動世界亟需的國際秩序。

馬斯的呼籲引發法國響應。今年四月，他和法國外長勒德里安共同宣布，將在今年九月聯大會議時成立多邊主義聯盟，號召理念相同的國家共同推動多邊主義，反制權力政治和民族主義興起，並藉此彈性平台推動國際合作，涵蓋議題包括人權、核武、氣候變遷和網路問題。

過去一年來，許多國家表態加入此一聯盟，包括阿根廷、澳洲、加拿大、印度、印尼、日本、墨西哥、挪威、南非、南韓、英國和歐盟各國。德法也邀請中國大陸和俄羅斯加入，但未獲回應。

該聯盟強調他們並非反對任何國家，而且開放志同道合的國家加入。不過，馬斯說，該聯盟將「填補其他人退出世界舞台造成的真空」，勒德里安也指出，他們將「向世界顯示單邊主義和孤立主義的後果」，顯然都是暗指不斷退出國際合作體制的川普政府。

這個聯盟能發揮多大影響力，有待觀察，日本和澳洲等國防政策和美國緊密聯繫的國家，在加入該聯盟時也有些疑慮。不過，這個發展凸顯出川普不斷強調美國優先，放棄二戰後國際合作體系領導者角色，已引發傳統盟邦反彈。

川普氣候變遷法國

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