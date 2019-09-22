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脫北母子餓死首爾 群眾抗議：漠視人權

2019-09-22 19:03台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

月前發生脫北母子竟餓死於首爾的悲劇，21日南韓群眾走上街頭表示哀悼。42歲的脫北者韓成玉與6歲兒子在首爾討生活，但由於南韓提供的脫北者津貼5年期限已過，失去收入來源的韓星玉，落入南韓社福死角，在苦無謀生能力、飢寒交迫下，最後母子倆竟悽慘餓死在自家小公寓。

脫北者：漠視人權

根據《CNN》報導，數百名悼念者21日走上首爾街頭，悼念一對逃離了貧困朝鮮的母子，居然在南韓的小公寓中因飢餓而死。送葬者大多也都是脫北者，並帶著兩具象徵性的空棺遊行到青瓦台，後來還與警方發生衝突。「把我們的成玉還回來！」他們高呼，並要求總統文在寅道歉，認為這是對脫北者人權的漠視。

根據《國家廣播公司》報導，「我曾經居住的家鄉是一個開滿鮮花的山村。」這首歌在首爾的一個寺廟裡演奏，有一個鮮花壇，上面有42歲的脫北者韓成玉和她6歲兒子金東進的照片。

7月底，韓成玉居住的公寓大樓管理員去找她，要詢問已經幾個月沒付的水電費，結果從她的公寓裡聞到惡臭味，闖進門發現母子倆都躺在地板上。初步研判這對母子可能是餓死的，因為死者家中完全沒有食物，就連冰箱都是空的，警方也依照死者鄰居及親友提供的資訊，推測出這對母子至少在2個月前就已死亡。

脫北母子竟餓死於首爾的悲劇，21日南韓群眾走上街頭表示哀悼。（photo by MSN）

5年援助制度有漏洞

韓女是在2009年經中國、泰國成功逃到南韓，之後結識一名韓裔中國籍男子，婚後前往中國同住；2018年10月與丈夫離婚後，獨自帶著孩子回到南韓，搬進位於首爾冠岳區的公寓，但她幾乎找不到工作，難以生存。據韓媒指出，她2個月前領出銀行戶頭中僅剩的3,858韓元（約新台幣99元）。

依照南韓現行制度，脫北者到南韓後，會受到「統一部脫北者定居援助事務所」援助，除提供短期住所，協助他們在住宿期間適應南韓社會外，還會在他們離開短期住所後的5年期間，由轄區的警局協助處理生活上的困難。警方表示，韓女曾打過幾次電話向有關單位求助，但轄區警局回電皆無法聯絡上她。

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脫北者南韓首爾

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